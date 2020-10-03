طبيب ترامب: الرئيس بصحة جيدة جدا ولا يعاني من مشاكل في التنفس

2020/10/03 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شون كينلي طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الوضح الصحي للرئيس "جيد جدا"، بعد نحو 24 ساعة من إدخاله المستشفى على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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