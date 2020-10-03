ضبط تلاعب وإتلاف مواد غير صالحة للاستخدام في منفذي زرباطية وطريبيل الحدوديين

2020/10/03 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط تلاعب في الرسم الكمركي وإتلاف مواد غير صالحة للاستخدام البشري في منفذي زرباطية وطريبيل الحدوديين.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادتي (المرمر وحجر الحلان) بحمولة إجمالية (44طن و 020كغم) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضافت الهياة، انه “تمت عملية ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية، حيث تبين وجود مادة المرمر فقط في الحمولة الكلية، وذلك يسجل فارقا بالرسم الكمركي للحمولة الإجمالية، ويعد تلاعبا وتهربا من دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة”، مؤكدة، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وتابعت، “في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، شكلت لجنة لاتلاف مادة (املاح غذائية) غير صالحة للاستخدام البشري أعضاؤها مديرية منفذ طريبيل الحدودي/ هيأة المنافذ الحدودية والاستخبارات والأمن الوطني والكمرك المدني وشرطة الكمارك فضلاً عن ممثل دائرة الصحة”.

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