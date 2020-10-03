نائب يكشف عن محاولات لزج الحشد الشعبي باستهداف البعثات الدبلوماسية

2020/10/03 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، عن وجود جهات داخلية وخارجية تعمل على زج الحشد الشعبي باستهداف البعثات الدبلوماسية.

وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اجندات داخلية وخارجية تعمل على استهداف الحشد الشعبي كون انتصارات الحشد لا تروق لها”، لافتا الى ان “تلك الجهات تحاول الصاق التهم بالحشد الشعبي وزجه باستهداف البعثات الدبلوماسية”.

واضاف ان “الهدف من هذه المحاولات خلق صورة مغايرة عن الحشد الشعبي الذي حقق الانتصارات على عصابات داعش الارهابية التي تدعمها تلك الجهات”، مبينا ان “ الحشد الشعبي لم ينصف حتى في رواتبه وهذا امر تتحمل الحكومة مسؤوليته”.

و كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاربعاء الماضي، عن وجود جهات تعمل على خلط الاوراق عبر استهداف احد المنازل في منطقة الرضوانية في بغداد.



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