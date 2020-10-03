2020/10/03 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، اليوم السبت، بان الحكومة لم تصرف مبلغ الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب، على الموظفين كما كان يفترض، داعيا وزارة المالية الى مكاشفة حقيقة بشأن الموضوع.وقال الصفار إن “مجلس النواب عندما وافق على الاقتراض قبل أشهر كان لأجل تامين رواتب الموظفين، لكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية البرلمانية: مبلغ الاقتراض لم يصرف على الرواتب ! المركز الخبري الوطني.

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