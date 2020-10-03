مكتبه ينوه عن اول مقابلة تلفزيونية يجريها رئيس الوزراء في التاسعة مساءً لهذا اليوم

2020/10/03 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الساعة التاسعة مساء اليوم، في اللقاء التلفزيوني مع قناة العراقية الإخبارية في برنامج (لقاء خاص).

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