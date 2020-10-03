عضو بالأمن النيابية يتهم الولايات المتحدة بمحاولة تأجيج الشارع العراقي لاستهداف الحشد الشعبي

2020/10/03 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب، مهدي امرلي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020، الولايات المتحدة بمحاولة تأجيج الشارع العراقي لاستهداف الحشد الشعبي.

وقال امرلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "تهديدات واشنطن بغلق سفارتها في بغداد ما هي الا رسالة تريد منها زعزعة الأمن في البلاد كم خلال تأليب الشارع العراقي بالضد من الحشد الشعبي استعداد لمرحلة استهدافه".

واضاف أن "البلد يمر في بمرحلة من الارباك الامني، والحشد الشعبي وفصائل المقاومة اعلنت براءتها من جميع الخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية، ولو ارادوا الحرب لاعلنوا ذلك بشكل رسمي".

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى مساء أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي، مايك بومبيو.

وقالت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء يوم الجمعة الموافق 2020/10/2، وركز الحديث على العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين، وعلى القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد".

واضاف البيان أن "وزير الخارجية عبر عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قرارا سياديا يخص الجانب الأمريكي، ولكن قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة الشعب العراقي".

وأكد حسين أن "الحكومة العراقية اتخذت عددا من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، والسياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة في القريب العاجل"، مبينا أن "الوزير الأمريكي أكد أن العلاقات الأمريكية-العراقية مهمة للجانبين".

ولفت إلى أن "الجانبين ناقشا مختلف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسية في بغداد، ووعد الوزير الاميركي بأخذ ما طرح في النقاش بنظر الاعتبار"، مشيرا أن "الجانبين أكدا أهمية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصل من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة".

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