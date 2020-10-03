طبيب البيت الأبيض: الرئيس ترامب في حالة صحية جيدة للغاية

2020/10/03 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي ، إن الرئيس ترامب "في حالة صحية جيدة للغاية"، كما أعلن الفريق الطبي، أن ترامب يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأية مضاعفات ولا يستخدم التنفس الصناعي.وفى وقت سابق قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة إن الرئيس يتلقى العلاج بعقار ريمديسفير ويخلد للراحة حاليا بعد دخوله المستشفى في أعقاب تشخيص إصابته بفيروس كورونا.وقال كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض: "هذا المساء يسعدني أن أبلغكم أن الرئيس بصحة جيدة للغاية".وأضح "إنه لا يحتاج إلى أي أوكسجين إضافي، ولكن بالتشاور مع المختصين، اخترنا بدء العلاج بعقار ريمديسفير.



لقد أكمل جرعته الأولى ويخلد حاليا للراحة ".وفي تغريدة، قال ترامب "الأمور تسير على ما يرام..



على ما أعتقد! شكرا للجميع.



مع حبي!!!"./انتهى2

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