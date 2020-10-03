مستشار الأمن القومي: ديالى عراق مصغّر يمثل طبيعة التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد

2020/10/03 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن محافظة ديالى عراق مصغّر يمثل طبيعة التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.وذكرت مستشار الأمن القومي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى، بمكتبه اليوم، محافظ ديالى مثنى التميمي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة وأهمية الاهتمام بالعشائر ومساعدة القوات الأمنية والحفاظ على التعايش الأخوي" .وأكد الأعرجي أن ديالى عراق مصغّر يمثل طبيعة التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشددا على ضرورة الاهتمام بالجانب الخدمي والتواصل المباشر مع شرائح المجتمع، وتلبية احتياجات المواطنين./انتهى7

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