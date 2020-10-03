لأول مرة.. الدوري العراقي ينقل بجودة Full HD

2020/10/03 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة عشتار "الناقل الحصري لمباريات الدوي العراقي الممتاز لكرة القدم"، ان مباريات الموسم المقبل من البطولة ستنقل بجودة Full HD.

وينطلق الدوري الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.وذكرت عشتار في بيان لها "الى جميع القنوات المحلية والفضائية الراغبة بشراء حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي وبطولة كأس العراق للموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ نود إعلامكم أن شركة عشتار قد أحالت وحسب رغبتها مهمة التفاوض والتعاقد مع القنوات من عاتقها وحسب بنود العقد إلى عاتق الاتحاد".

وأوضحت أن "الاتحاد سيكون هو الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحيات التفاوض والتعاقد واستلام العطاءات"، مؤكدة أن "المباريات ستكون مصورة بتقنيات إستثنائية وغير مسبوقة هذا الموسم وبجودة FULL HD".





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