بعد النجف.. محافظتان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي

2020/10/03 | 19:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت محافظتا كربلاء وبابل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية بمناسبة زيارة الأربعين، محددة الدوائر المستثناة من هذا التعطيل.

وقال محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (3 تشرين الأول 2020): إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة ابتداء من يوم غد الأحد المصادف الرابع من شهر تشرين الأول ولغاية يوم الخميس المصادف الثامن من شهر تشرين الأول الجاري"، لافتا إلى أن "هذا القرار جاء لتمكين أهالي كربلاء من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأشار الخطابي، إلى "استثناء الدوائر الخدمية والصحية والأجهزة الأمنية كافة من هذا التعطيل".

من جانبه، ذكر محافظ بابل حسن منديل، في بيان اليوم السبت، إنه "تقرر منح عطلة رسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف السادس من تشرين الأول ولغاية يوم الخميس، لتسهيل أداء مراسيم الزيارة الأربعينية إلى موظفي الدولة وتقديمهم الخدمة في المواكب الحسينية وانقطاع أغلب الطرق الرئيسية في المحافظة".

وأضاف منديل، أنه "تستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمصارف الحكومية".

وكانت السلطات في النجف، قررت أمس الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال محافظ النجف، لؤي الياسري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (2 تشرين الأول 2020)، إن "العطلة المحلية في المحافظة والتي تأتي بالتزامن مع الزيارة الأربعينية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى "استثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية من هذه العطلة".

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