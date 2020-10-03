2020/10/03 | 19:52 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 3 أكتوبر 2020 | 07:50 مساءً | عدد القراءات : 2

انتحار امراة داخل منزلها في قضاء الحسينية شمالي العاصمة بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار امراة داخل منزلها في قضاء الحسينية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "المدعوة (س.أ) و من مواليد ١٩٨١ اقدمت على الانتحار داخل منزلها بواسطة شال معلق بسقف حائط، في قضاء الحسينية شمالي العاصمة بغداد".

واضاف، انه "لغاية الان لم ترد اي معلومات حول اسباب الانتحار".

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