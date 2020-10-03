القوات الامريكية تواصل خرقها سيادة الأراضي السورية

2020/10/03 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل القوات الامريكية خرقها سيادة الأراضي السورية عبر إدخال معدات عسكرية وآليات لدعم قواعدها العسكرية اللاشرعية في مناطق الجزيرة السورية حيث أدخلت خ...

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