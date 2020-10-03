الجزيرة يفوز على الرمثا بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/10/03 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/فاز فريق الجزيرة على الرمثا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد عمان الدولي بالعاصمة عمان في إطار منافسات الأسبوع العاشر بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، خلف الوحدات المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 13 نقطة./انتهى

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