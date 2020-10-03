نائب كردي: سنفقد 12 الى 15 مقعدا ان تم اقرار قانون الدوائر المتعددة بدون موافقة الأكراد

2020/10/03 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة سنفقد 12 الى 15 مقعدا ان تم اقرار قانون الدوائر المتعددة بدون موافقة الأكراد.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : سنفقد مابين 12 الى 15 مقعد ان تم اقرار هذا القانون وخاصة في المناطق المتنازع عليها ولاوجود في البرلمان المقبل من يمثل سكان هذه المناطق .واضاف همزة : سيكون البرلمان المقبل فرضا للآراء والمذهبية .مشددا على ان مطالبتنا بالانتخابات من اجل ارجاع الثقة بالعملية الديمقراطية وإلا فالبديل الاقتتال الداخلي والانسحاب من العملية السياسية والخاسر الشعب العراقي.وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر المتعددة الى جلسة يوم السبت الموافق 10 من الشهر المقبل اي بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام ./انتهى3

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