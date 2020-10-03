الأردن يرحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام

2020/10/03 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/رحب الأردن مساء اليوم، بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان وعدد من الحركات المسلحة، في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.وحسب بيان صحفي، اكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ان الاتفاق يمثل خطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.واشار الصفدي الى ان الأردن يقف إلى جانب السودان في سعيه لتجاوز التحديات وتكريس الاستقرار والسلام وبناء المستقبل الآمن المنجز للشعب السوداني، مشيدا بجهود جميع الأطراف في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي./انتهى

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