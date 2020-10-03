الدورة في صدارة خارطة إصابات كورونا بالكرخ

2020/10/03 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الاصابات 714 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 42

الاسكان —————— 9

الاعلام —————— 11

البياع —————— 34

التاجي —————— 2

الحارثية —————— 2

الحرية —————— 52

الخطيب —————— 11

الدورة -———-——96

الدولعي ——————8

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 22

الشرطة الرابعة ——- 1

الشعلة —————— 44

الصالحية —————— 2

الطارمية —————— 15

الطوبجي —————— 8

العامرية —————— 2

العطيفية —————— 7

الغزالية —————— 19

القادسية —————— 17

الكاظمية -—————- 31

الكـرخ ———————- 1

المحمودية ————— 39

المعالف. ————— 2

المنصور —————- 26

المواصلات -————- 11

الوشاش ——————- 1

اليوسفية ————— 1

اليرموك ——-——— 9

حي الجامعة ————- 28

حي الجهاد ————— 36

حي العامل ————— 64

حي العدل ——-——-29

حي الفرات ————— 6

سبع البور ————— 1

سـويـب ————— 1

شارع حيفا ———— 2

المنطقة الخضراء ——- 1

مجمع فندق الرشيد—- 2

مجمع ابن البيطار——-2

مجمع الايادي ———- 1

جانب الرصافة ———- 6

محافظة النجف ———1

محافظة بابل —--—— 5

محافظة ديالى-——— 1

الشفاء: 710

الوفيات:1

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 49 حالة وفاة، و3672 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" (3 تشرين الاول 2020)، نسخة منه، ان "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 18424، ليصل مجموع الفحوصات الى 2330386".

واشار البيان الى ان عداد فيروس كورونا لهذا اليوم سجل 3861 حالة شفاء، و 3672 حالة اصابة، بالاضافة الى 49 حالة وفاة.

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