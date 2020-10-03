رئاسة الاتحاد الوطني تهنئ ألمانيا بذكرى توحيدها

2020/10/03 | 20:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، برقية تهنئة الى القنصلية الالمانية في اقليم كوردستان والشعب الالماني بمناسبة الذكرى الـ 30 على توحيد ألمانيا.

وجاء في برقية رئاسة الاتحاد الوطني: نبعث لكم احر التهاني الى القنصلية الالمانية في اقليم كوردستان والشعب الالماني بمناسبة الذكرى الـ 30 على توحيد ألمانيا.

في هذا اليوم التأريخي، نؤكد على تطوير العلاقات وتقوية التعاون المشترك على الاصعدة المختلفة والتي تصب في مصلحة الشعبين الأخوين.

نأمل وكما عهدناكم، بدعم وتقديم المساعدة لتطوير كوردستاننا وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة‌

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