المسيحيون: مام جلال كان صمام أمان العراقيين

2020/10/03 | 20:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال راعي كنيسة مريم العذراء في كركوك، ان الرئيس مام جلال كان صمام أمام العراقيين.

وفي الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، والذي يصادف اليوم السبت، أكد راعي كنيسة مريم العذراء في كركوك صليوا عزيز، ان الرئيس مام جلال كان شخصية كبيرة وصمام أمان جميع العراقيين، ولا يمكن نسيان اعماله التي قدمها للعراق.

وأضاف: انه وخلال فترة حكم الرئيس مام جلال، شعر جميع المواطنين بمكانتهم وشموخهم، وانه لم يُظلم اي مواطن في حقوقه.

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