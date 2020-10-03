2020/10/03 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشف طلب براءة اختراع لشركة آبل قدمته في شهر يناير عن فكرة لهاتف آيفون قابل للطي يتضمن غطاء للشاشة قابلًا للإصلاح ذاتيًا، مما يسمح للجهاز بإصلاح الخدوش التي تغطي الشاشة.

وكما كتبت آبل في طلب براءة الاختراع المقدم إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، فإن عرض المفهوم المقترح يسمح للجهاز بإصلاح نفسه دون أن يضطر المستخدم إلى التدخل يدويًا.

ومن الناحية النظرية، يمكن تنشيط الإصلاح الذاتي للشاشة القابلة للطي تلقائيًا، كما يمكن تنشيط الإصلاح الذاتي للشاشة القابلة للطي وفقًا لجدول زمني محدد سابقًا.

وتُستخدم الحرارة أو الضوء أو التيار الكهربائي أو أي نوع آخر من المحفزات الخارجية لإصلاح الطبقة الواقية التي فوق الشاشة.

ويقول طلب براءة الاختراع أيضًا: إن غطاء شاشة الجهاز الافتراضي قد يشتمل على طبقة من المطاط الصناعي يمكن أن تفقد شكلها وتستعيده للحفاظ على حماية الأجزاء الداخلية الحساسة للجهاز.

ومن الناحية النظرية، فإن هذه المادة تجعل غطاء الشاشة القابل للطي أكثر متانة.

وتصنع العديد من شركات التكنولوجيا، مثل سامسونج، أنماطًا مختلفة من الهواتف القابلة للطي، لكن ميزة الإصلاح الذاتي المقترحة من آبل تضيف لمسة فريدة إلى هذه الأجهزة.

وعانى أول جهاز قابل للطي من سامسونج، جالاكسي فولد (Galaxy Fold)، من مشكلات تتعلق بمتانة الشاشة، وتأخر إصدار الهاتف بعد فشل العديد من وحدات المراجعة.

وشوهدت التكنولوجيا الأساسية للإصلاح الذاتي في هاتف ذكي واحد على الأقل، وهو (LG G Flex) من شركة إل جي، الصادر في عام 2013.

وكان هاتف إل جي يتمتع بغطاء خلفي قابل للإصلاح ذاتيًا من المفترض أن يصلح الخدوش الصغيرة، مثل خدش السكين، لكن لم يكن الأمر بهذه الفعالية.

ولا يوجد ما يشير إلى أن شركة آبل ستطلق هاتفًا قابلًا للطي بمواد ذاتية الشفاء قريبًا.

ويبدو أن شركة آبل كانت تفكر في الهواتف القابلة للطي منذ سنوات، حيث تعرض طلبات براءات الاختراع الأخرى نماذج بالأحجام الطبيعية لما يمكن أن يبدو عليه آيفون القابل للطي في حالة حدوثه.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آيفون قابل للطي بشاشة ذاتية الاصلاح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آيفون قابل للطي بشاشة ذاتية الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).