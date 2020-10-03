عبطان: عام 2021 سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي

2020/10/03 | 20:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، ان يكون العام المقبل 2021 قاسياً على الاقتصاد العراقي.

وقال عبطان في تغريدة على "تويتر"، "لست متشائماً وأتحدث بلغة الأرقام، إن عام 2021 سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي".وأضاف ان " الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين، إلاّ بمعجزة مما يتطلب خطط عملية وإدارة محترفة جداً".

لست متشائماً وأتحدث بلغة الأرقام .إن عام ٢٠٢١ سيكون قاسياً على الإقتصاد العراقي وان الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين إلاّ بمعجزة مما يتطلب خطط عملية وإدارة محترفة جداً .#الأزمة_المالية pic.twitter.com/TC9nU3DsgJ

— عبد الحسين عبطان (@abdulhssein11) October 3, 2020

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