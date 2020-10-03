تقرير: العراق العضو الأقل امتثالاً لإتفاقية أوبك بلس

2020/10/03 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]على الرغم من وعوده المتكررة بالالتزام باتفاق أوبك بلس، تظهر بيانات التصدير أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، رفع صادراته من الخام بشكل طفيف في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وفقا لموقع "Oil Price".

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