بعد تصريح “مخيف” من الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي في العراق.. وزارة الصحة ترد سريعًا

2020/10/03 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما توقعت زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي قوله، ان “العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد”، مبينا أن “الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت”.

واضاف أنه “منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا”، متوقعا “تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق”.

وكان موقع “روسيا اليوم”، قد نقل تصريحًا خطيرًا لممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، حول الوضع الوبائي لكورونا في البلاد.

وبحسب الموقع فإن “ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، حذر من انتشار وباء فيروس كورونا في عموم العراق”.

وقال اسماعيل إن “أعداد المصابين قد ترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار التجمعات وعدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، خاصة وأن هناك تجمعات كبيرة وقرب قدوم فصل الشتاء”.

وأضاف، أن “المرحلة الثالثة من الوباء قد تكون دخلت إلى العراق، وإذا ما حدث ذلك فهذا يعني أن البلد سيكون موبوءاً بالكامل”

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