الصحة العراقية تعلن توقعاتها الصريحة للفترة المقبلة

2020/10/03 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما توقعت زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.





وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (3 تشرين الاول 2020) إن "العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد"، مبينا أن "الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت".

ولفت إلى أنه "منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا"، متوقعا "تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق".

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