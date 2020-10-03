الصحة: العراق لا يزال في الموجة الأولى لكورونا

2020/10/03 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما توقعت زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد"، مبينا أن "الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت".

ولفت إلى أنه "منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا"، متوقعا "تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق".

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