على عكس الرصافة.. الكرخ تقلص الفارق بين الاصابات وحالات الشفاء في الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/10/03 | 20:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت صحة الكرخ التوزيع الجغرافي للاصابات الـ714 المعلن عنها اليوم السبت، مقابل تسجيل 710 حالة شفاء.

وقال مدير الصحة جاسب الحجامي في بيان إن ” الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 714 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 42

الاسكان —————— 9

الاعلام —————— 11

البياع —————— 34

التاجي —————— 2

الحارثية —————— 2

الحرية —————— 52

الخطيب —————— 11

الدورة -———-——96

الدولعي ——————8

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 22

الشرطة الرابعة ——- 1

الشعلة —————— 44

الصالحية —————— 2

الطارمية —————— 15

الطوبجي —————— 8

العامرية —————— 2

العطيفية —————— 7

الغزالية —————— 19

القادسية —————— 17

الكاظمية -—————- 31

الكـرخ ———————- 1

المحمودية ————— 39

المعالف. ————— 2

المنصور —————- 26

المواصلات -————- 11

الوشاش ——————- 1

اليوسفية ————— 1

اليرموك ——-——— 9

حي الجامعة ————- 28

حي الجهاد ————— 36

حي العامل ————— 64

حي العدل ——-——-29

حي الفرات ————— 6

سبع البور ————— 1

سـويـب ————— 1

شارع حيفا ———— 2

المنطقة الخضراء ——- 1

مجمع فندق الرشيد—- 2

مجمع ابن البيطار——-2

مجمع الايادي ———- 1

جانب الرصافة ———- 6

محافظة النجف ———1

محافظة بابل —–—— 5

محافظة ديالى-——— 1

الشفاء:

710

الوفيات: 1

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