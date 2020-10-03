انخفاض معدل التبادل التجاري في “منفذ مندلي” مع انطلاق زيارة الاربعين

2020/10/03 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، انخفاض معدلات التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران مع انطلاق زيارة الاربعين.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حيث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران انخفضت بنسب ملحوظة مع انطلاق زيارة الاريعين”.

واضاف، ان “المعدلات العامة للتبادل كانت 50% قياسا بالمرحلة التي سبقت مرحلة تفتشي كورونا والان انخفضت عن هذه النسبة بعض الشي مع انطلاق زيارة الاربعين خاصة مع تدفق عشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة لاداء مراسيم الزيارة”.

ويعد منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران من المنافذ البرية الهامة التي يجري من خلالها تبادل السلع والبضائع بمختلف انواعها.



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