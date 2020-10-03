2020/10/03 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر مطلعة أن بعض الأحزاب السياسية توصلت إلى تسويةٍ للقبول بنظام الدوائر الانتخابية المتوسطة، في ظل مشاوراتٍ سياسيةٍ مستمرة لحسم الصيغة النهائية لقانون الانتخابات….

وذكرت المصادر أن التسوية َ تتضمن دوائرَ متوسطة بواقع ِ ثلاثٍ إلى خمس ِ دوائرَ في كل محافظة، ما يعني تجاوز َ الكتل السياسية فقرة َ الدوائر الصغيرة، وهي دائرة ٌ انتخابية لكل مئةِ ألفِ نسمة يفوز منها نائبٌ واحد…

وقالت المصادر أن القوى السياسية تسعى لحسم القانون بأقل ِ الخسائر لها، وتجد أن التحول إلى نظام ِ الدوائر الانتخابية المتعددة سيُسهم في تشتتِ أصوات ناخبيها، وهو ما يعني استفادة َ قوىً مدنية بدأت تظهر للعلن منذ أسابيعَ للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر نيابية: تسوية سياسية بين الأحزاب للقبول بنظام الدوائر المتوسطة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر نيابية: تسوية سياسية بين الأحزاب للقبول بنظام الدوائر المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).