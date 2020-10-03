إيران.. إغلاق تام للمدارس وقطاعات خدمية واسعة بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا

2020/10/03 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات الإيرانية إعادة َ اغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والمرافق العاملة بالدولة لمدةِ أسبوع على خلفية الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا….

القرار جاء عقب مطالبة رئيس العمليات الخاصة بمواجهة الفيروس في العاصمة طهران علي رضا زالي، بتطبيق إجراءاتٍ أكثرَ تشددا لمواجهة تسارع انتشار الوباء في حين أكدت السلطات ان الحظرَ سيستمر لغاية يوم الجمعة المقبل، مع وجود احتمال ٍ بتمديده لفترةٍ إضافية، وسيشمل الجامعات والمكتبات العامة والمسارحَ وقاعاتِ ممارسة الرياضة ومحلات التجميل…

الاجراءُ الأخير جاء في وقتٍ ارتفع فيه مجملُ عدد المصابين بالفيروس في ايران، الى اربع ٍ وثمانيةٍ وستين الفا، وعددِ الوفيات الى اكثرَ من ستةٍ وعشرين الفا وفق بياناتِ الجهات الصحية.

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