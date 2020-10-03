خبراء يتساءلون عن سبب عدم انعقاد مؤتمرات صحفية لمفوضية الانتخابات

2020/10/03 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تساءل خبراء في شؤون الانتخابات ومجال الإحصاء عن سبب عدم انعقاد مؤتمراتٍ صحفية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات…

واكد الخبراء ان على مفوضية الانتخابات عقدَ مؤتمراتٍ أسبوعية لعرض أخر ِ ما توصلت اليه المفوضية من توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين وكذلك توضيح الآليةِ الصحيحة للانتخاب، وتحذير الناخبين من التبعاتِ القانونية من بيع الأصوات للمرشحين…

كما أشار الخبراء الى ان عقد مفوضية الانتخابات للمؤتمرات سيُفوت الفرصة على المفسدين الذين يسعون الى إيهام الناخب في طرق الانتخاب التي تؤدي الى فوز الفاسد من جديد.

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