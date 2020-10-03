الكشف عن متلازمة تصيب بالغين بعد الشفاء من كورونا

2020/10/03 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن اقتصر ظهورها أول مرة على الأطفال، بدأ الأطباء يرصدون حالات إصابة بمتلازمة التهاب غريبة لدى الكبار أيضا ويعتقد أنها مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق تقرير من "سي أن أن" الأميركية.

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