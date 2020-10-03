الصحة تتوقع ارتفاعا باصابات كورونا بانخفاض درجات الحرارة

2020/10/03 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / توقع الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي ارتفاعا باصابات كورونا بانخفاض درجات الحرارة.واكد حسب الوكالة الرسمية /واع/ أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد"، مبينا أن "الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت".واشار إلى أنه "منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا"، متوقعا "تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق"./انتهى3

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