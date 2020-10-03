تويتر يطلق #تحدي_الكمامة للتوعية بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

2020/10/03 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أطلق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبر حسابه الموجه لمستخدمى الموقع الشهير فى الشرق الأوسط، تحديا جديدا تحت شعار "تحدى الكمامة"، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقى "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ونشر حساب "تويتر"، تغريده، اليوم السبت، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمي لمواجهة الجائحة، نطلق #تحدي_الكمامة لنشر الوعي..



#ارتدي_الكمامة وشارك التحدي باستخدام وسم #تحدي_الكمامة"./انتهى2

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