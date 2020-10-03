عبطان: العام المقبل سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي

2020/10/03 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، اليوم السبت، ان يكون العام المقبل قاسياً على الاقتصاد العراقي.

وقال عبطان في تغريدة على منصة “تويتر”، “لست متشائماً وأتحدث بلغة الأرقام، إن عام 2021 سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي”.

وأضاف ان ” الإيرادات النفطية وغير النفطية لن تكفي لدفع رواتب الموظفين، إلاّ بمعجزة مما يتطلب خطط عملية وإدارة محترفة جداً”.

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