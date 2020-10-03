اقليم كوردستان..شفاء 31672 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/10/03 | 20:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 49628 حالة اصابة، 18200 في اربيل و16487 في السليمانية، و13141 في دهوك و1800 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 31672 حالة، 14574 في اربيل و10336 في السليمانية و5090 في دهوك و1672 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1807 حالات، 574 منها في اربيل و915 في السليمانية و281 في دهوك، و37 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 16149 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 3052 في اربيل و5236 في السليمانية و7770 في دهوك و91 في حلبجة.

PUKmedia خاص ‌

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