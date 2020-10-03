فيديو.. التريلر الأول لفيلم The Witches يتجاوز الـ 190 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

2020/10/03 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ حصد التريلر الدعائى الأول لفيلم The Witches ، أكثر من 190 ألف مشاهدة ، خلال 24 ساعة من طرحه على القناة الرسمية للشركة المنتجة للفيلم بموقع يوتيوب.ومن المقرر عرض فيلم The Witches ، في 22 أكتوبر الجاري في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وقبل موسم إحتفالات الهالوين أو عيد الرعب ، ومن ثم […]

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