العزاوي يكشف عن تفاهمات سياسية لحسم الدوائر الانتخابية في جلسة الاسبوع المقبل

2020/10/03 | 20:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، عن تفاهمات سياسية ستقود لحسم الدوائر في قانون الانتخابات الجديد في جلسة العاشر من تشرين الاول الجاري.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هناك تفاهمات سياسية بدات تاخذ مسار مؤحد حيال الاقتراب من الية لحسم الخيارات المطروحة لملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد مؤكدا بان هناك 80% من الخلافات حسمت حتى الان”.

واضاف ان “جلسة العاشر من تشرين الاول القادم ربما تحسم التصويت لى ملف الدوائر بعد جدال استمر اسابيع حول المقترحات المطروحة مؤكدا بان حسم الدوائر هو بداية لدفع مفوضية الانتخابات لبدء اجراءاات حيال التحضير للماراثون الانتخابي المبكر رغم ان التعقيدات لم تنتهي وهناك صعوبات كثيرة ستواجهها خاصة وان ملف الدوائر يتطلب الكثير من المتغيرات في الادوات “.

وكان مجلس النواب قرر تخصيص جلسة العاشر من تشرين الاول القادم موعدا لحسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد.



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