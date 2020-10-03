بغداد قد “تصحو” على زخات رعدية تستمر لليلتين.. توقعات جوية “غنية بالمفاجآت”

2020/10/03 | 20:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت خرائط الطقس حسب توقعات النموذج الكندي، عن ازدياد وتوسع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ليكون الطقس يوم غد الاحد يحتوي على توقعات بزخات رعدية وامطار في مناطق مختلفة.

وقال المتنبئ الجوي علي الكربلائي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “اربيل وخاصة شرقها وكركوك والسيمانية وايضا شمال ديالى وربما وسطها حيث متوقع ان يكون الطقس غائم جزئيا مع فرص هطول زخات مطر رعدية خفيفة ومتوسطة الشدة عشوائية قد تغزر احيانا والامطار ليست شاملة لكل المناطق لانها عشوائية وتبدأ التكونات فجرا وتستمر على مدار 24 ساعة وعلى فترات”.

وبين ان “باقي مدن الشمال يكون الطقس صحو لكن تعود فرص الامطار ليل الغد لمناطق متفرقة وخصوصا شرق الموصل ودهوك “.

وفي المنطقة الغربية اكد الكربلائي وجود “فرص واردة لزخات مطر ليل الغد وفجر الاثنين”.

فيما تشهد المنطقة الوسطى، طقسًا صحوًا وغائمًا جزئيا فجر وصباح الغد واحتمالية تكون بعض السحب الركامية الممطرة في كربلاء وبغداد وبابل وبالاخص الكوت بتوقع ضعيف، ويصحو الطقس قبل الظهر وتعود فرص تكون السحب التي تصاحبها زخات مطر رعدية متفرقة وعشوائية عصر وليل الغد وتستمر لغاية صباح الاثنين “.

اما الجنوبية فتشهد طقسًا صحوًا يتحول الى غائم جزئي عصرا في الديوانية والنجف والسماوة وفرص لزخات مطر رعدية متفرقة، وتتوسع مع منتصف ليلة الاحد على الاثنين لباقي مدن الجنوب وتوقعات جيدة لهطول امطار رعدية خفيفة ومتوسطة صباح الاثنين تشمل عدة مدن وخصوصا الديوانية والرميثة والناصرية واقل من ذلك بباقي المدن وخصوصا البصرة فرصها ضعيفة والمفاجئات غير مستبعدة ابدا”.

وأكد أنه “تستمر تكونات السحب الركامية الرعدية الممطرة لغاية بعد ظهر الاثنين لتنتهي الحالة الجوية تماما جنوبا وهي اخر المتأثرين لتنتهي الحالة بكافة المدن “.

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