حكومة اقليم كوردستان تتحدث عن موقف واشنطن من الهجومات الصاروخية على اربيل

2020/10/03 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزیي، السبت، أن الولايات المتحدة عبرت رسميا عن استعدادها لتقديم كل الدعم والمساندة لحكومة الإقليم بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق قريبة من مطار أربيل الدولي.

وذكر دزيي، في تصريح صحفي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم ، (03 تشرين الأول، 2020)، إن "حماية أمن وسلامة افراد البعثات الدبلوماسية في إقليم كردستان والعراق ضرورة ملحة، لتحقيق الاستقرار الأمني في عموم البلاد"، لافتا إلى أن "واشنطن عبرت رسميا عن استعدادها لتقديم كل الدعم ومساندة لحكومة الإقليم بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق قريبة من مطار أربيل الدولي".

واضاف أن "هناك اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الدبلوماسيين والبعثات الدولية، ومنها اتفاقية فيننا"، مبينا أنه "من المؤسف أن تتعرض السفارة الامريكية والبعثات الدولية الأخرى في العاصمة العراقية بغداد للتهديد لدرجة وصلت حد اعلان الولايات المتحدة استعدادها لإغلاق سفارتها في بغداد".

واوضح مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، أن "اغلاق السفارة الأمريكية في بغداد سيلحق اضرار كبيرة بالعراق والمنطقة كما وسيخلق فوضى وأزمة في البلاد".

واشار إلى أن "الحكومة العراقية مطالبة بوضع حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية على رأس أولوياتها، لقطع الطريق على المجاميع الإرهابية التي تستهدف هذه البعثات وتحاول خلق الفوضى والمشاكل بالبلاد".

واردف دزيي، أنه "من المؤسف بأن يكون هنالك اطرافا ما زالت تؤمن بالعنف والفوضى، وتحاول العبث بأمن وأستقرار كردستان"، مبينا أن "حكومة الإقليم لن تتهاون مع هذه المحاولات وستفعل كل ما هو ضروري لحماية أمن البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف وسلامة مواطني الإقليم بكل مكوناتهم ولن تتردد في اتخاذ أي خطوة من اجل ذلك".

وكانت اربيل ، عاصمة اقليم كوردستان تعرضت الأربعاء (30 ايلول 2020) الى هجمات صاروخية، ولا يعرف الى الان الجهة المنفذة للهجوم.

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