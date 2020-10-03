عمليات كربلاء تؤكد عدم وجود أي قطوعات حتى الآن خلال زيارة الأربعينية

2020/10/03 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- آمنة السلامي

أكدت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عدم وجود أي قطوعات للطرق خلال تأدية مراسم زيارة الأربعينية.

وقال مدير قسم الإعلام والتوجيه المعنوي في القيادة، العميد فاهم كريم الكريطي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية على الخطة الأمنية والخدمية لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وبالتعاون مع نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش وبإشراف ميداني من قبل قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي تم عقد مؤتمر لجميع القيادات الأمنية والوزارات الخدمية لغرض تذليل المعوقات"، لافتا إلى أن "المؤتمر حضره وكلاء وزارات النفط والصحة والكهرباء والإعمار والإسكان، لغرض مناقشة وتذليل المعوقات للزيارة".

وأضاف، أنه "لا توجد أي قطوعات باستثناء المحاور الداخلية التي لن تؤثر على انسيابية الزيارة، وهنالك انسيابية عالية تختلف عن السنوات الماضية"، مبينا أن "أهم التوجيهات التي أصدرت، أن تكون زيادة بعدد العجلات من الوزارات كافة لغرض نقل الزائرين إلى محافظاتهم بعد انتهاء زيارة الأربعينية وكذلك جهد وزارة الدفاع من التموين والنقل حيث وصلت مئات العجلات إلى كربلاء".

وتابع، أن "التوجيه تضمن أيضا زيادة المفارز الطبية وسيارات الإسعاف، حيث وصلت مئات المفارز الطبية وتم نشرها على المحاور ومداخل كربلاء، مع سيارات الإسعاف ودعم من بقية المحافظات الجنوبية والغربية حيث وصلت منها عجلات الإسعاف، وعجلات البلدية لغرض التنظيف".

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