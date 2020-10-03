نائب عراقي يكشف عن محاولات لخلق صورة مغايرة عن الحشد الشعبي

2020/10/03 | 20:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، عن وجود جهات داخلية وخارجية تعمل على زج الحشد الشعبي باستهداف البعثات الدبلوماسية....

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