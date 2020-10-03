"شكرا لكم".. ترامب يطمئن الأميركيين حول وضعه الصحي

2020/10/03 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان شون كونلي، طبيب البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق، السبت، أن الوضع الصحي للرئيس "جيد جدا"، بعد نحو 24 ساعة من إدخاله المستشفى على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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