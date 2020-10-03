الانبار تنتظر وصول فرق استكشاف وتنقيب عن النفط

2020/10/03 | 20:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر مسؤول في ديوان محافظة الانبار، السبت، قرب وصول وفد من خبراء وزارة النفط لوضع الية لاستقبال فرق استكشاف وتنقيب النفط في المناطق الغربية .

وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” وفد من خبراء وزارة النفط يضم مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ومسؤولين في اقسام الوزارة سيصل الى ديوان محافظ الانبار وسط مدينة الرمادي في غضون الساعات القليلة المقبلة للقاء محافظ الانبار علي فرحان وقائد عمليات المحافظة اللواء الركن ناصر الغنام وعدد من القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في المحافظة من اجل وضع الية لاستقبال فرق استكشاف وتنقيب النفط في المناطق الغربية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” زيارة الوفد تأتي بعد يوم واحد من زيارة وزير النفط احسان عبد الجبار الى محافظة الانبار لحضور افتتاح وحدة انتاج مادة البنزين في مصفى K3 ، مبينا ان” شركة الاستكشافات النفطية اكدت وجود حقول للنفط والغاز في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، موضحا ان” الشركة ارجئت عملها لحين الحصول على موافقات امنية للمباشرة بالعمل “.



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