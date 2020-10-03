أمثلة على اختلاف رواية حفص (عدد آياتها 6236) وروايتي قالون وورش (عدد آياتها 6213) - سامي الذيب

2020/10/03 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب هناك اعتقاد عند غالبية المسلمين بأن القرآن المتداول هو نفسه في كل الدول، ويجهلون بأن القرآن المتداول في مصر والسعودية يختلف عن القرآن المتداول في شمال افريقيا أو في السودان.



وهذا الاختلاف يبدأ بعدد آيات القرآن.- عدد آيات القرآن برواية حفص عن عاصم في مصر والسعودية وهي قد تكون الأكثر انتشارا اليوم بين السنة والشيعة 6236- عدد آيات القرآن بروايتي قالون وورش المتداولتين في شمال أفريقيا 6213 وفق ......





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