التدخل الإيراني في العراق.. إلى أين؟ - عبدالخالق حسين

2020/10/03 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالخالق_حسين إن تدخل النظام الإيراني الإسلامي في الشأن العراقي بات واضحاً ومكشوفاً إلى حد أنه حتى الإسلاميين من الشيعة الموالين لإيران اعترفوا به، ولكنهم جعلوا له مبررات، واغلبها غير مقنعة سآتي عليها بعد قليل.



بعد نشر مقالي الأخير الموسوم: (هل النظام الإيراني فوق النقد؟)(1)، جرى بيني وبين الصديق العزيز، والباحث الإسلامي، الدكتور غسان نعمان ماهر السامرائي، حوار ضمن مجموعة النقاش، وهو مؤيد لإيران وسياساتها ا ......





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