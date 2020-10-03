يوميات دنماركية 200+33 - حكمة اقبال

2020/10/03 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إعتذار وزيرة :قدمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ( آنه يورنسن ) إعتذارها لأنها خرقت تعليمات السلطات الصحية ، ونشرت الوزيرة إعتذارها على صفحتها في الفيسبوك ، على خلفية نشر صحيفة BT اليومية خبر عن تجاوز الوزيرة إجراءات المسرح بوضع شريط بين مقعد وآخر حتى يجلس الجمهور متباعدين ، عندما حضرت عرض اوبرا ( الصافرة السحرية ) لموزارت في المسرح الملكي ( اوبرا ) وسط كوبنهاكن يوم 10 ايلول الماضي .



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