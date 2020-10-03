2020/10/03 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت وزارة النقل، السبت، تسعى لتنشيط الربط السككي الداخلي والخارجي في محافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة أن "الإجراءات التي تم تنفيذها تمثلت بإجراء جولات ميدانية مكثفة لتفعيل وإنعاش النقل الداخلي والخارجي للمحافظة".وأضافت أن "ملاكات الشركة العامة لسكك حديد العراق تعمل بموجب التوصيات التي أصدرتها الوزارة والتي أكدت على ضرورة تفعيل الربط السككي مع تركيا لإنعاش عمليات التبادل التجاري والسلعي بين بغداد وأنقرة من خلال هذا المنفذ المهم".ولفت البيان إلى أنه "تم تفقد قطاع (الصابون- عوينات - الوائلية- ربيعة) للكشف عن إمكانية تأهيل وتفعيل الخط السككي بين (بغداد- موصل- ربيعة)، وأهم السبل الكفيلة بتنشيط حركة المسافرين والبضائع بين وسط وشمال العراق وانعكاساتها الإيجابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تكثف جهودها لتفعيل الربط السككي الداخلي والخارجي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تكثف جهودها لتفعيل الربط السككي الداخلي والخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).