القبض على ثمانية ارهابيين في نينوى

2020/10/03 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شرطة محافظة نينوى، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الارهابية في نينوى.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد ليث خليل الحمداني في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد اخذ موافقة قاضي التحقيق المختص وخلال تنفيذ عملية امنية استباقية تمكنت خلالها من القاء القبض على ( ثمانية ) عناصر من عصابات داعش الارهابية”.

واضاف ان “اثنين من الارهابيين كانا يعملان فيما يسمى ( الحسبة ) والاخر كان يعمل فيما يسمى ( بالامنية ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل”.

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