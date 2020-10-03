2020/10/03 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما توقعت زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي قوله، ان “العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد”، مبينا أن “الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت”.

واضاف أنه “منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا”، متوقعا “تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤكد بقاء العراق في الموجة الاولى لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤكد بقاء العراق في الموجة الاولى لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).