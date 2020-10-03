الكاظمي عن مرحلة التكليف: حكومتي جاءت نتيجة ’ارتداد اجتماعي’

2020/10/03 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن حكومته، جاءت إثر ارتداد اجتماعي، ونتجت عن إحساس شعبي عام، بأن العراق في خطر، وذلك في أول مقابلة صحفية له.



وذكر الكاظمي، خلال استضافته، في برنامج "لقاء خاص" الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم وتابعه "ناس" (3 تشرين الأول 2020) أن "الشعب العراقي شعر بأنه في مشكلة حقيقية، لذلك خرج في هذه مظاهرات، التي لا يمكن أن تمثل مرحلة عابرة في تاريخ العراق، بل هي مرحلة مفصلية، حيث كان هناك إحساس شعبي، بأن العراق مهدد، وأن حاضره ومستقبله في خطر، لذلك استقالت الحكومة الماضية، وجاءت هذه الحكومة".

ولفت إلى أن "احتجاجات تشرين هي السبب الأساس في إنتاج تلك الحكومة، وعلينا التوقف عند هذا الحراك، حيث كان هناك إحساس بأزمة حقيقية ليس بين الشعب والحكومة، وإنما بين الشعب والمنظومة السياسية، لذلك قلت في خطابي الأول، إن هذه الحكومة حكومة حل، وليست حكومة أزمات، فهي خيمة لكل العراقيين في هذا الظرف الحساس الخطير".





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