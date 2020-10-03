شنكال تستذكر مواقف مام جلال الداعمة للايزيديين

2020/10/03 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكوردستاني وقفة تأبينية بالذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

واكد كوادر مركز تنظيمات شنكال، ان فقيد الامة الرئيس مام جلال له بصمة حقيقية في نشر ثقافة الديمقراطية على مستوى العراق وإقليم كوردستان، وتسلم رئاسة الجمهورية في الفترة التي كان فيهى العراق يعاني من اومات كبيرة، لكنه استطاع أن يحول تلك الأزمات الى بيئة ديمقراطية سلمية يعيش فيها الجميع بسلام وأمان.

واضاف المشاركون في الوقفة التأبينية، ان مام جلال كان صديقا مخلصا ومدافعا عن حقوق الأقليات الدينية في العراق وكوردستان وفي مقدمتها الايزيديين، وأول رئيس للجمهورية يعين مستشاراً له من أبناء الديانة الايزيدية ومجموعة من القضاة في محاكم السليمانية.

وقالوا: ان مام جلال لم يدافع عن الايزيديين سياسيا فقط بل كان له دور كبير في بناء القاعات واعمار المزارات الدينية المقدسة لدى الديانة الايزيدية، حيث قام بفتح اول مركز ثقافي اجتماعي بأسم مركز لالش الثقافي الاجتماعي في محافظة دهوك.

PUKmedia / مركز تنظيمات شنكال

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